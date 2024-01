Affidi e adozioni difficili: un corso per gestirli

Un corso di formazione per «Affidi e adozioni difficili». Lo promuove l’Ambito territoriale B1 in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Ferraro onlus. Carmen Coppola, assessora alle Politiche sociali del Comune di Benevento, ente capofila, spiega che per il corso è stato chiesto l’accreditamento all’Ordine assistenti sociali della Campania. Il percorso, ospitato a Palazzo Paolo V, durerà 16 ore articolate in 3 incontri che si terranno il 2, il 6 e il 26 febbraio. La partecipazione è gratuita, saranno ammessi i primi 30 iscritti con priorità agli assistenti sociali.

«La formazione - spiega Coppola - è fondamentale per avere personale dedicato alle attività sociali al passo con i tempi e con le metodologie di lavoro in un settore delicato come quello che riguarda i minori in affido difficile». «Lo sforzo che sosteniamo con il contributo dei nostri partner per formare gli assistenti sociali – chiarisce il dirigente ai Servizi sociali e coordinatore dell’Ambito B1, Gennaro Santamaria - è l'investimento più proficuo per seguire al meglio i minori e le famiglie».