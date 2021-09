Bill Evans, Luca Signorini e Roberto Azzurro chiudono la rassegna Young Symphonia

Tre appuntamenti per la bellissima chiusura della rassegna Young Symphonia, organizzata dall’Associazione Culturale Luna di Seta col patrocinio morale e l’ospitalità del Comune di Pomigliano D’Arco inserita nel cartellone di Pomigliano Estate 2021.

Tre eventi legati dalla musica “colta”, declinata in tre diverse anime da pregevoli esecutori e interpreti.

Si parte venerdì 24 con “Classical Tales” un vero e proprio excursus nella musica e nelle canzoni, diventate ormai classiche, rese celebri dai film di animazione o ispirate alle fiabe, toccando così grandi artisti, da Alan Menken (la Bella e la Bestia) fino a Bill Evans (Someday my prince will come), passando per altre indelebili melodie, accompagnati da Adriana Cardinale e Francesco Marziani.

Sabato 25 è invece la volta del M° Luca Signorini, Primo violoncello del San Carlo (carica conferitagli per “chiara fama”, dopo aver vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali), che eseguirà un repertorio interamente dedicato a Johann Sebastian Bach.

Al teatro musicale di Roberto Azzurro spetterà il compito di chiudere la rassegna, domenica 26, con lo spettacolo All you need is love (Temporaneamente all’Inferno di Dante) scritto da Carolina Sellitto con le musiche eseguite pianoforte dal M° Tom Tea, diretto e interpretato dallo stesso Azzurro.

Tutti gli spettacoli si terranno, a partire dalle ore 20, presso il Palazzo Dell’Orologio di Pomigliano D’Arco. Ingresso gratuito e nelle disposizioni anti-covid.

Per informazioni: info@lunadiseta.org