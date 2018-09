Si conclude domani allo zoo di Napoli l'Animal Summer

Sabato 15 Settembre 2018, 15:28

Domenica 16 settembre dalle 9.30 alle 19 allo Zoo di Napoli, si terrà il terzo appuntamento speciale del programma Animal Summer, dal titolo “I colori della natura”. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, in particolare Zoo by night, ovvero le visite guidate notturne del 15 agosto, che hanno riscontrato un enorme successo, e numeroso pubblico, domani sarà la volta dell’ultimo incontro della serie estiva. Un modo gioioso e istruttivo per salutare l’estate, tra tanto divertimento, e darsi appuntamento alle prossime date autunnali.Le attività saranno intense e sempre coinvolgenti per tutta la famiglia, catturando l’attenzione di ognuno, spaziando dalle visite guidate, che per l’occasione si soffermeranno sui colori degli animali: il mimetismo che caratterizza molte specie, con i cambiamenti cromatici di manti, squame o piume, durante le diverse stagioni. Il face painting che farà divertire i più piccoli, scegliendo di assomigliare al proprio animale preferito, ritratto sul viso da esperti animatori, il feeding time, speciale momento di alimentazione, che sarà sempre annunciato all’altoparlante, per dare agli ospiti la possibilità di raggiungere l’exhibit della specie animale a cui è servito il pasto. E la fattoria didattica, che sarà sempre operativa, per dare la possibilità a tutti di entrare in contatto con il mondo animale, e ammirare da vicino capre, maialini, galline o conigli.