Al Row Club il party del dj internazionale Hector Romero

Mercoledì 7 Novembre 2018, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Direttamente dagli states, giovedì 8 novembre alle ore 23:00, il dj e producer internazionale Hector Romero risponde alla chiamata del ROW Club, infrasettimanale del centro di Napoli. Romero, icona dell’house music, sbarca a Napoli per una serata indimenticabile. Ritrovo ormai per i giovani clubbers e amanti della buona musica, il Row Club per la seconda stagione diventa palcoscenico di buona musica. Romero si esibirà durante il party “CALL_Answertheparty” che è un appuntamento fisso tutti di giovedì sera in città. Il club nell’ultimo anno, ha avuto il piacere ed onore di ospitare con bellissimi dj set artisti come Skin e Ted.Hector Romero, classe 1970 è nato nel Bronx, NY. Muove i primi passi a 13 anni, miscelando latin dance hip hop ed house ai party che si organizzavano per strada. Soprannominato "Baby Hec" mixa per i clubs La Mirage ed il Devils Nest, locali frequentati anche dall'amico Louie Vega, e successivamente si sposta nei leggendari Save The Robot, The Red Zone, Palladium e Roxy. Nel '94 Hector entra a far parte, grazie a Judy Weinstein del Def Mix dando man forte per lanciare la Definity Records di cui diventa label manager.Dj, producer, remixer ha lavorato nelle maggiori città europee ed americane raggiungendo una vasta notorietà, anche con i tours della Def Mix e fondando insieme all'amico e collega Satoshi Tomiie la SAW Recordings.Quando: Giovedì alle ore 23:00Dove: ROW Club - Via Vito Fornari 15, 80121 Napoli