Al via la VII edizione del Premio Capri Danza International 2020

Tutto pronto per la VII edizione del Premio Capri Danza International 2020. Il prestigioso riconoscimento coreutico con la Direzione artistica di Luigi Ferrone ed il patrocinio e il sostegno della Regione Campania e del Comune di Capri vedrà avvicendarsi grandi protagonisti della danza, Sabato 5 e Domenica 6 Settembre, presso la storica Certosa di San Giacomo.



Accanto agli importanti eventi promossi dalla Regione Campania, il "Capri Danza International" si aggiunge come ben noto appuntamento italiano e si conferma nel grande panorama tersicoreo mondiale. Causa la pandemia del Covid-19 l’edizione di quest’anno del Premio Capri è stata rivista accogliendo le indicazioni pervenute sia dagli Enti competenti nazionali che regionali. È in tal senso, quindi, che la kermesse vedrà la premiazione dei danzatori nazionali, annullando, così come nelle precedenti edizioni, i riconoscimenti destinati alla critica, al giornalismo, alla coreografia, alla fotografia ecc. Una riduzione del programma che accende nuovamente la luce su uno degli eventi internazionali che ha segnato e segnerà un appuntamento in nome di Tersicore.



A presentare il Gala di danza di sabato sarà l’eleganza di Stefania Benincaso. Anche quest’anno i Premi saranno firmati dall’artista siriano Ahmad. Padrino di questa VII Edizione il maestro Raffaele Paganini, tra i grandi interpreti del balletto italiano. Premio al merito a Virna Toppi, prima ballerina del Teatro della Scala, di recente tra le protagoniste della serata di gala televisiva ideata e condotta da Roberto Bolle, e a Christian Fagetti ballerino del Teatro della Scala. Premi al merito anche al coreografo Massimo Moricone e al musicista Nello Mallardo, insieme alla coppia di ballerini internazionali Anbeta Toromani e Alessandro Macario. Premi al merito al ballerino Gioacchino Starace e Mattia Semperboni del Teatro alla Scala; Annalina Nuzzo, Luisa Ieluzzi, Danilo Notaro, Tommaso Palladino del Teatro San Carlo; Amand e Mirand Pulaj del teatro scaligero. Premio al talento per David Marigliano del Teatro San Carlo; Emanuele Chiesa dell’Opera di Roma; Denis Vizzini del Balletto di Nizza. Il Premio Silvio Oddi quest’anno andrà alle giovani promesse della danza Lorenzo Stingone e Francesca Brandi. Sul palcoscenico caprese, inoltre, la partecipazione del talentuoso Ernesto Lama nonché la fantastica voce del tenore Alessandro Scotto Di Luzio. La serata finale del 6 Settembre sarà colorata dalle inconfondibili note della celebre band italiana dei Matia Bazar. © RIPRODUZIONE RISERVATA