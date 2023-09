Ethnos, il concerto dei Bab L'Bluz rinviato al 31 ottobre

Il concerto dei Bab L'Bluz alla XXVIII edizione del festival Ethnos, previsto per questa sera, sabato 16 Settembre, ai Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco (Napoli) è rinviato per motivi amministrativi relativi al rilascio dei visti d’ingresso. La band franco-marocchina si esibirà al festival diretto da Gigi Di Luca martedì 31 ottobre, sempre ai Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco alle ore 21, nel recupero dello spettacolo rimandato. I biglietti già acquistati per il concerto di Bab L'Bluz a Ethnos che si sarebbe dovuto tenere oggi restano validi per la nuova data del 31 ottobre.

Info prevendita: tel. 081 5934001 - www.azzurroservice.net. La XXVIII edizione di Ethnos, festival internazionale di musica etnica è organizzata da La Bazzarra e finanziata dalla Regione Campania attraverso Scabec e dal Ministero della Cultura, con il sostegno dei comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco, il contributo della Banca di Credito Popolare e con la collaborazione della Fondazione Ente Ville Vesuviane e del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Attesi quest’anno grandi nomi della musica etnica, nuove realtà e musicisti provenienti da 12 diversi paesi, per una grande festa dell’incontro, della contaminazione e dell’accoglienza alle pendici del Vesuvio. In programma, oltre alla musica, anche workshop, appuntamenti tematici dedicati alla danza e al teatro e le finali del concorso Ethnos GenerAzioni, rivolto agli artisti under 35.