Simone Cristicchi e Amara omaggiano Battiato a Salerno

C'è un tour che nell'ultimo anno, con garbo e senza speciali sponsorizzazioni, come nello spirito di chi viene omaggiato e dei due artisti che lo promuovono, ha riscosso particolare successo.

Si tratta di “Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato” di Simone Cristicchi e Amara, che questa sera approda anche a Salerno, all'Arena del Mare, primo dei due eventi musicali del palinsesto di Agrifood Future.

Come suggerisce il titolo, il progetto è ispirato al repertorio mistico del grande cantautore e compositore siciliano (riarrangiato da Valter Sivilotti e suonato dai solisti dell'Accademia Naonis di Pordenone) che l'inedito duo interpreta con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che hanno reso immortale la sua opera.

Le canzoni (una ventina in scaletta) sono intervallate da incisioni di alcune interviste del Maestro e estratti dei suoi autori preferiti, per un viaggio musicale da affrontare in silenzio, facendosi rapire da suoni e parole.