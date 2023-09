Agrifood Future, premio alla carriera al Don Alfonso 1890 di Massa Lubrense

Il ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata due Golfi, la frazione collinare di Massa Lubrense, riceve il premio alla carriera nel contesto di Agrifood Future, la cinque giorni organizzata da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno per discutere sul futuro del settore dell'agroindustria.

Il premio è stato consegnato ad Alfonso e Livia Iaccarino «per il lavoro svolto in questi anni, per aver diffuso la cultura dell'alimentazione mediterranea in tutto il mondo e per aver rilanciato il territorio campano quale hub alimentare a livello internazionale, contribuendo allo sviluppo di tutto il sistema imprenditoriale.

Grazie al lavoro di tutta la famiglia Iaccarino, pionieri della valorizzazione della biodiversità in tavola e attenti alla salute del pianeta e dei consumatori, grandi passi avanti sono stati fatti».

Si tratta dell'ennesimo riconoscimento assegnato al Don Alfonso 1890 per l'impegno costante nel promuovere e diffondere i valori della dieta mediterranea tra i cinque continenti.