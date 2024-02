Blackchild, il dj che mixa la musica europea ai profumi di Ischia

Gennaro Filisdeo, in arte Blachchild, è un giovane artista e dj di Ischia. Cresciuto a ‘pane e musica’ quale figlio del famoso pianista Maurizio, si appassiona alla techno-house internazionale, con una spiccata tendenza alla techno più underground divenendone uno dei più importanti creatori e diffusori del genere nel mondo.

La sua ispirazione, come ha spesso raccontato, è nata guardando i panorami dell’isola in cui vive mentre ascoltava i suoi artisti preferiti e cioè quelli della Black music dagli anni ‘60 in poi quali Stevie Wonder, Marvin Gaye, Aretha Franklin ma anche brani di Hip Hop, R&B e Disco Music.

Da qui anche la scelta del suo nome d’arte, unito al fatto che, da bambino, giocando molto all’aria aperta, si abbronzava tanto per cui era veramente un black child.

Un Black Child, quindi, cresciuto ascoltando musica, vari generi musicali.

Stante l’attività del famoso padre la musica è sempre stata parte della sua vita.

All’età di 5 anni ha iniziato a studiare pianoforte, a 10 anni batteria. Poi ‘quasi per scherzo’ racconta una sera si e’ messo a ‘passare un po’ di musica’ e da lì ha trovato la sua strada.

Oggi Black Child - con il cuore che batte con i ritmi napoletani di Pino Daniele ed Edoardo De Crescenzo - e’uno dei più importanti DJ e autore di fama internazionale con i suoi brani ispirati dalla musica dei grandi artisti che hanno accompagnato la sua infanzia e dai profumi e i panorami di Ischia, la sua isola, dove torna a casa dopo i concerti tenuti andando in giro per il mondo: Manchester,Madrid, Los Angels, Londra, Ibiza,Parigi, Gran Canaria, Phuket, Buenos Aires Barcellona,Ecuador , Orlando….