Capri, sull'isola azzurra i fan inseguono il rapper Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta a passeggio per le strade di Capri con la sua ragazza, il calciatore del Napoli Andrea Petagna ed altri amici del giovane rapper che aprirà a Roma il suo secondo fast food nella capitale. Chissà che la venuta a Capri non nasconda l’intenzione di aprire anche sull’isola azzurra un Healthy Color.

I locali di Sfera Ebbasta si contraddistinguono per la particolarità dei piatti e per la filosofia del locale tutta rivolta al green ed alla sostenibilità. Il famoso cantante amato dai giovanissimi ha lanciato addirittura una linea originale di packaging monouso eco-friendly e la Healthy Water.



Il gruppetto di insoliti visitatori sono arrivati per un tour pomeridiano e sono saliti a bordo un taxi per approdare in Piazzetta, dove sono stati subito riconosciuti da un gruppo di giovanissimi fans ed il rapper italiano non si è sottratto alla foto ricordo al parcheggio dei taxi, all’ombra del campanile in Piazzetta e lungo via Camerelle, dove ormai si era sparsa la voce dell’arrivo del loro idolo di cui conoscevano benissimo tutte le canzoni raccolte nell’album trap Famoso pubblicato nel 2020.

All’imbrunire il gruppo e risceso al porto per rientrare a Napoli traghettati dal motoscafo che li aveva condotti a Capri. Chissà se a breve non rivedremo ripassare in Piazzetta il cantante di Sesto San Giovanni insieme al calciatore del Napoli Andrea Petagna.