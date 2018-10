Baglioni aggiunge Caserta nel suo tour «Al centro»

Martedì 2 Ottobre 2018, 17:49

Successo in prevendita di “Al centro”, il tour che, a partire dal 16 ottobre, vedrà il ritorno al live di Claudio Baglioni. Per la grande richiesta di biglietti , si aggiungono ora due nuove date: Caserta, mercoledì 20 marzo al Pala Decò, e Pesaro, giovedì 18 aprile all’Adriatic Arena.Il tour - prodotto e organizzato da F&P Group - vedrà Baglioni protagonista nelle principali arene indoor d’Italia. Grazie al palco al centro, il pubblico - disposto a 360 gradi, per una qualità di visione e ascolto senza precedenti - potrà ripercorrere insieme all’artista mezzo secolo di grande musica, attraverso una scaletta con tutti i più grandi successi, per la prima volta, in ordine cronologico.I biglietti per le nuove date di Caserta e Pesaro saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle 11 di giovedì 4 ottobre. Dalle 11 di venerdì 5 ottobre saranno, invece, disponibili su TicketOne.it e dalle 11 di venerdì 12 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.fepgroup.it).Dalle 8 di mercoledì 3 ottobre alle 7 di giovedì 4 ottobre, saranno inoltre disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club anche i biglietti per la data di Zurigo. Dalle 8 di venerdì 5 ottobre saranno, invece, disponibili su www.ticketcorner.ch e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.