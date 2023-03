Anche Napoli nel tour di Colapesce-Di Martino

Dopo aver partecipato alla 73/a edizione del Festival di Sanremo con il singolo «Splash» (Numero Uno/Sony Music) - già certificato Disco D'oro - che è valso loro il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla, Colapesce e Dimartino annunciano Club Tour 2023, la tournée in partenza a novembre. I live partiranno da Bologna (23 novembre, Estragon), per proseguire a Napoli (30 novembre, Casa della Musica), Roma (1 dicembre, Atlantico), Venaria Reale (TO) (4 dicembre, Teatro della Concordia) e Milano (5 dicembre, Alcatraz).

Lorenzo e Antonio: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati sulla scena italiana dell'ultimo decennio. Sono da poco tornati sul palco dell'Ariston dopo il successo di «Musica Leggerissima» - e del loro primo album insieme «I Mortali» (certificato Disco D'Oro) - brano che ha segnato il 2021 con 5 Dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming totali. Nella versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di «Mùsica Ligera», è diventata anche una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come «Migliore canzone nella categoria Spagna» e conquistando la certificazione spagnola del Doppio Disco di Platino.

Lo scorso 20 febbraio è uscito nei cinema «La Primavera Della Mia Vita», il film scritto e interpretato da Colapesce e Dimartino, che segna l'esordio cinematografico della coppia che ne firma anche la colonna sonora originale. Un viaggio surreale, intriso di poesia e leggerezza, in una terra popolata da personaggi tra l'eccentrico e il fiabesco e inattesi special guest musicali. Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima; la sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.