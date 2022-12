Jalisse esclusi da Sanremo per il 26esimo anno: «Ma non ci fermiamo, viva il Festival!»

I Jalisse non fanno parte del cast di cantanti in gara a Sanremo 2023. Si tratta dell'ennesima esclusione per il duo vincitore del Festival 1997 con il brano "Fiumi di parole". Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che fanno coppia nella musica e nella vita, hanno commentato sui social l'annuncio odierno di Amadeus: «26 no, ma non ci fermiamo».

«In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus - hanno scritto su Facebook - Viva il Festival!». Intanto ci sono grandi impegni all'orizzonte per i Jalisse: «Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio "NOI L'UNICA SALVEZZA" che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube, Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista "4 Misteri ed un Funerale" con la nostra colonna sonora e musiche inedite».

La lista dei 22 big che prenderanno parte al festival 2023 è stata annunciata oggi da Amadeus al Tg1. Ecco i nomi: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.