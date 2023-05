Compleanno di Scarlatti, festa con 363 candeline e concerto Barocco

Torna nell’ambito della rassegna "Le stagioni del Barocco" l’appuntamento con la celebrazione del compleanno del compositore eponimo dell’Associazione musicale più antica del Mezzogiorno in attività. Dopo l'omaggio di Aversa previsto il 2 maggio nella Chiesa di San Francesco, mercoledì 3 maggio alle ore 17.30 nella Chiesa dei Santi Marcellino e Festo a Napoli si svolgerà una festa-concerto per i 363 anni di Alessandro Scarlatti, il grande compositore siciliano considerato uno dei padri della Scuola Napoletana.

Saranno eseguite musiche di Alessandro Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni, Arcangelo Corelli. Il concerto prosegue un progetto nato nel 2010, da allora realizzato dalla Associazione Alessandro Scarlatti sostanzialmente senza soluzione di continuità, salvo una pausa durante la pandemia. Rinnovata in questa circostanza anche la collaborazione tra l’Associazione Alessandro Scarlatti e l’Università Federico II, in particolare con il Dipartimento di Studi umanistici e i docenti di storia della musica e di musicologia. Protagonista del concerto è la Scarlatti Baroque Sinfonietta, l’ensemble barocco a organico variabile nato all’interno dell’attività dell’Associazione Alessandro Scarlatti.

L’Ensemble è costituito da Tommaso Rossi (flauto dolce e traversiere), Giorgio Sasso e Gabriele Politi (violini), Rosario Di Meglio (viola), Manuela Albano (violoncello), Giorgio Sanvito (contrabbasso), Rossella Policardo (clavicembalo). Sarà la clavicembalista siciliana, nativa di Pantelleria, solista affermata in tutta Europa, grazie soprattutto al premio vinto qualche anno fa nell’ambito della MA Competiton di Bruges dedicata alla musica barocca, la protagonista principale della serata, esibendosi nel Quinto concerto Brandeburghese di Bach, opera che riserva alla parte di clavicembalo una delle più lunghe cadenze della storia della musica, un vertiginoso assolo, che mette in risalto le grandi doti virtuosistiche dell’interprete. A completare il programma, che verrà anche proposto la mattina alle 11 per gli studenti, nell’ambito dell’iniziativa "Parliamo di Musica per le Scuole", anche composizioni di Alessandro Scarlatti (naturalmente!), di Tommaso Albinoni e di Arcangelo Corelli. Ingresso libero.