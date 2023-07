Concerti al Chiostro di San Francesco, nel cartellone di «Sorrento Classica» gran finale con Uto Ughi

Dal 23 luglio al 9 settembre, grandi personaggi, interpreti e protagonisti della musica classica a Sorrento. Il suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco riapre nuovamente le porte ai grandi eventi ed alla grande musica, con la XVI edizione 2023 di “Sorrento Classica”, il festival internazionale estivo di Sorrento, dedicato alla musica classica e non solo, firmato dalla direzione artistica del maestro Paolo Scibilia, organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento e dalla Città di Sorrento, nell'ambito del programma ufficiale degli eventi della Città di Sorrento. Collaborano, inoltre, Regione Campania, Fondazione Sorrento, Odine dei Frati Minori, istituzioni ed aziende locali.

Dodici gli appuntamenti musicali serali, dal 23 luglio al 9 settembre, alle ore 21.15 (solo 28 agosto, ore 22:30), presso il Chiostro di San Francesco, con una kermesse artistica e programmi prestigiosi, per lo pio in esclusiva e anteprima assoluta per Napoli e provincia. Sorrento Classica apre, il 23 luglio, col giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo - voce narrante, International String Orchestra, Sayako Obori - violino solista, in “Antonio Vivaldi: Le Quattro Stagioni…non più quelle di una volta”, dialogo tra il capolavoro barocco vivaldiano e gli attuali cambiamenti climatici delle Stagioni.

25 luglio, l’attore cinematografico Giorgio Pasotti - voce recitante, Maurizio Mastrini - pianoforte e Sorrento Classica Orchestra, diretta da Paolo Scibilia, protagonisti di “Baci: 100 anni del più celebre cioccolatino d’amore”, il nuovo e acclamato album discografico del celebre “Pianista al Contrario”, omaggio alla dolcissima specialità della “Perugina”. 28 luglio (orario straordinario 22.30), Smetana Trio - The National Trio of Czech Republic, uno dei più famosi ensemble da camera d’Europa, in “Midnight Candlelight Concert”, interprete dei capolavori della letteratura per trio violino, violoncello e pianoforte. 30 luglio, Frida Bollani Magoni - piano e voce, figlia d’arte dei celebri genitori Petra Magoni e Stefano Bollani, col programma dal titolo “In Concerto”. 1 agosto, Il Cinquetto - Ensemble Professori del Teatro San Carlo di Napoli, con il divertentissimo spettacolo di “Burlesque, satira e parodie della musica classica”. 3 agosto, il pianista iraniano Ramin Bahrami, considerato uno dei più interessanti interpreti di Bach al pianoforte e portavoce della causa femminista delle donne iraniane, con il programma “Viaggio intorno a Bach”. 7 agosto, la nota pianista cinese Jia Li - pianoforte, vincitrice del “Palma D’oro international Piano Competition” “Moscow International Music Competition” e “Liszt International Music Competition”, interpreterà il programma “Euro - Asian Piano Journey”, viaggio musicale attraverso celebri composizioni della tradizione classica europea e cinese. 11 agosto, il noto cantante, autore di canzoni e colonne sonore, attore cinematografico e teatrale, Peppe Servillo - voce con i Solis String Quartet, il celebre quartetto d’archi specializzato nella musica non classica e che dal 1991 suna al fianco delle più grandi voci della musica leggera, in “Carosonamente”, omaggio ai celebri motivi di Renato Carosone. 13 agosto, Maria Andreeva - violino e pianoforte, bellissima ed affascinante interprete russa, vincitrice del Primo Premio e medaglia d’Oro al IX Tchaikovskyi International Competition 201, che si esibirà nella sua duplice veste solistica di violinista e pianista, col programma “Two for Three”, al fianco del pianista Andrea Bambace, artista Stainway & Sons, formatosi nella scuola dei leggendari Carlo Zecchi, Nikita Magalov, Fausto Zadra, Bruno Mezzena, Antonio Ballista.

16 agosto, secondo appuntamento con la grande letteratura per ensemble violino, violoncello e pianoforte, col un altro trio d’eccezione: il celebre Forte Trio - The State Trio of Kazakhstan, interprete del programma “Da Brahms a Piazzolla”. 21 agosto, Orchestra Toscana Città di Grosseto, l’affascinante violinista – solista di origine coreana Haeji Kim e Paolo Scibilia - direttore, con il programma “Mozartiana”, dedicato interamente a composizioni del genio salisburghese. Gran finale il 9 settembre, con Uto Ughi - violino & Leonardo Bartelloni - pianoforte, per una “Gala Concert”, dedicato ad uno dei più acclamati e virtuosi del violino della scena mondiale ed orgoglio italiano.

«"Sorrento Classica" - spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - arricchisce il prestigioso programma artistico e culturale della Città e la inserisce, a pieno titolo, nei circuiti dei grandi festival internazionali.

L’alta qualità artistica degli interpreti e dei programmi assicurano da anni il successo dell’iniziativa, fondono le armonie architettoniche del Chiostro di San Francesco con quelle della grande musica e richiamano a Sorrento, numeroso, il pubblico sia competente che occasionale. Perché se è vero che la bellezza ispira la musica, è altrettanto vero che la musica aleggia da sempre nella nostra bellissima Terra».