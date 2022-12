Sorrento, al Teatro Tasso concerti per San Silvestro e Capodanno

“Concerto di Fine Anno” al Teatro Tasso, domani con inizio alle ore 11.30. Sarà la S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra diretta dal maestro Ivan Antonio, ad esibirsi con il soprano Cristina Fina e il tenore Achille Del Giudice.

Musicisti e cantanti daranno vita ad un concerto dal titolo emblematico “Strauss, musica viennese e dintorni”, un esaltante viaggio tra le composizione del re del valzer, Johann Strauss, il più celebre membro di una famiglia di musicisti, che segnarono un’epoca quella del Secolo lungo, l’Ottocento caratterizzato da personalità politiche come la regina Vittoria da un lato e il cancelliere Otto von Bismarc dall’altra, a condurci in questo viaggio un artista poliedrico e attento come Maurizio Merolla.

L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Società dei Concerti di Sorrento, con la direzione artistica del maestro Paolo Scibilia, nell'ambito della rassegna M'illumino d'Inverno, in cartellone due eventi dedicati alla musica classica con i quali s’intende salutare la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno. «Musica per il Nuovo Anno». invece è il titolo del Concerto di Capodanno in programma sempre al Teatro Tasso il Primo gennaio alle ore 17:30, sarà in questoccasione la S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Ensemble Orchestra a salutare l’inizio del 2023 con la direzione del maestro Franco Vigorito e il canto lirico di due beniamini del pubblico sorrentino: il soprano Anna Corvino e il baritono Antonio Sarnelli de Silva.