Veronica Maya presenta la prima edizione del concorso di canto «Torna a Surriento»

Giovedì prossimo, alle 10.30 nella cornice del Grand Hotel Excelsior Vittoria, verrà presentata ufficialmente la prima edizione del Concorso di Canto «Torna a Surriento», nato da una felice intuizione di un gruppo di docenti del Liceo Musicale «Francesco Grandi».

Il Concorso, sezione lirica e classica napoletana, è frutto di un'alleanza educativa e territoriale per sostenere i bisogni artistico-musicali dei giovani, ed è indirizzato agli allievi e agli ex-allievi dei Licei Musicali, nonché ai giovani iscritti dei Conservatori. Condurrà la presentazione Veronica Maya, attrice e presentatrice tv, cresciuta tra i profumi di limoni e l’odore di salsedine del golfo di Surriento.

Nel corso della mattinata, dopo il saluto delle autorità e l'intervento dei partner del concorso, si esibiranno, in alcuni intermezzi musicali, il soprano Daniela Bruera, il Tenore Daniele Zanfardino accompagnati dal pianista Antonino De Rosa, docenti dell'indirizzo musicale del Liceo «Francesco Grandi». Le selezioni avverranno il 24 e 25 maggio mentre venerdì 26 maggio alle ore 19.30 si terrà un Concerto di Gala nel Chiostro di San Francesco a Sorrento.

Grazie alla generosità dei partner, i vincitori della kermesse, articolata nelle sezioni di "lirica" e "classica napoletana", potranno contare su una borsa di studio per continuare a formarsi nel meraviglioso mondo della musica. «Il concorso di canto "Torna a Surriento" - spiega la dirigente scolastica del Liceo Artistico Musicale e Coreutico, Professionale "Francesco Grandi", Pasqua Cappiello -, nato dall'idea di alcuni docenti del prestigioso liceo sorrentino, si è realizzato grazie ad una straordinaria sinergia tra enti, associazioni e aziende del territorio, accomunati da un unico grande intento: rispondere al bisogno di arte e cultura, oggi più che mai avvertito. Iniziative come questa sono capaci, infatti, di far riscoprire il patrimonio artistico-musicale, di risvegliare nei giovani il senso del bello, di proiettarli verso sane competizioni che valorizzino l'impegno, lo studio, la tenacia, la passione».

Una iniziativa in linea con il territorio sorrentino, un unvito ai giovani dei licei musicali e dei conservatori di tutta Italia a performance di musica lirica e classica napoletana con un riguardo particolare a canzoni composte a Sorrento o da sorrentini. «L’Istituto Grandi - aggiunge la professoressa Cappiello - con i suoi tre indirizzi di liceo artistico, liceo musicale, indirizzo professionale socio-sanitario, si conferma così centro di promozione sociale, fucina di talenti e volano di nuovi orizzonti formativi».

Il concorso si avvale dei contributi e patrocini del Comune di Sorrento, MSC, Rotary Club Penisola Sorrentina, Conservatorio San Pietro a Majella, Lions Club Sorrento, Fondazione Sorrento, Polo dei Licei Musicali Regione Campania, Fondazione Pietà De’ Turchini, Associazione Nemesi, Grande Hotel Excelsior Vittoria, le Amiche del Museo Correale. «Un grazie speciale da parte mia – conclude la professoressa Cappiello - va anche e soprattutto alla meravigliosa squadra di docenti e personale ATA che hanno lavorato a questo progetto. «Dove il mondo fallisce, parla la musica» diceva Christian Andersen. È vero, piuttosto, il contrario: «Dove parla la musica, la fallacia scompare».