«Il by night è il mio mestiere!»: party per i 60 di Romualdo Loiacono

Un paio di notti prima del tripudio annunciato nel weekend per la vittoria matematica dello scudetto: la città di Napoli frizza di entusiasmo ed effervescenza azzurra.

A Chiaia un’elegante locandina oro e nero fuori all’Ambasciatori di via Crispi porta la scritta “Romualdo”. No, non è un calciatore: è il nome di uno dei più conosciuti e longevi nighter partenopei. Romualdo Loiacono ha appena celebrato i fatidici 60, di cui almeno 40 nel clubbing, con una festa spumeggiante e opulenta in uno dei locali più frequentati e ambìti in città.

«Divertitevi!» ripeteva dal grande schermo all’entrata l’avatar di Romualdo che a dimensioni reali invitava a una foto ricordo insieme a lui sul backdrop e tappeto rosso.

E preannunciava l’ingresso all’enorme sala allestita come un bosco incantato di colori neon: al centro l’albero secolare sopra la consolle e lui ad accogliere gli ospiti che da prima serata hanno gremito il privèe. Complici la moglie Nadia e i figli Simona e Roberto, tutto luccicava di faville, glitter, bollicine e paillettes, come quelle sulla giacca nera indossata dal festeggiato.

Prima le delizie in punta di dita a braccio tra gli invitati, il freebar diretto dall’acrobatico Alberto Ferraro, i brindisi e il buffè napoletano, poi il super show di ballerini e cantanti col live sax sulle note di Britney, Backstreet Boys, Chic, Earth Wind & Fire, James Brown o Beyoncè e a seguire il dj set ultra dance di Christian Ciotola, fino allo spettacolo tricolore benaugurante con il corpo di ballo in azzurro, le bottiglie di spumante e lo scudetto in swarovski, l’enorme torta celeste a stelle e piani con la corona e le 60 candeline, anzi “59 + 1”.

Una mitica colonna sonora come allo stadio e il coro unanime di tutti gli amici che hanno intonato gli auguri: il grande capitano Fabio Cannavaro, brother Dario Loiacono, il musicista Roberto D’Aquino, Benedetta Cerrelli, Mario Caruso, Titti e Rosaria Esposito, Antonio De Gennaro, Anna Venanzuola, Luciano Monti, Maria Ombelico, Adriano Maddaloni, Stefania Quisisano e Maurizio Marengo, Bruna Baccari, Dario e Gegè Tofano, Simona Varsallona e Gianluca De Crescenzo, Lorenzo Crea e tantissimi altri.