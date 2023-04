A Palazzo dei Cappuccini la prima fiera dell'orologeria campana

Il 13 e 14 maggio si svolge per la prima volta la fiera dell'orologeria a Napoli. Un appuntamento per gli appassionati, in quanto sarà una vetrina di lusso e di avanguardia nel settore, ma anche un'occasione di storia, cultura e fantasia.Oltre che di scambio e consulenza.

La Fiera dell’orologeria campana, dove verranno esposte le novità del mondo dell’orologeria made in Italy, si terrà il 13 e 14 maggio a Palazzo Cappuccini, storica residenza monacale napoletana al centro di Mergellina. Esporranno i loro prodotti e fiori all’ occhiello, i brand noti nel campo della produzione manifatturiera napoletana e italiana e si avrà la possibilità di interfacciarsi con gli ideatori e produttori cui confrontarsi e a cui chiedere opinioni e consigli in merito. Vi parteciperanno i volti più celebri del Web e dei social più cliccati. Inoltre gli amanti delle auto d’epoca potranno ammirare anche una ristretta esposizione nell’atrio esterno antistante la struttura.

L’ evento, patrocinato dal Comune di Napoli, Asso Artigiani Imprese di Caserta e Associazione Amici del Tricolore, ha una duplice finalità: la prima è quella di dare vita ad un progetto unico in Campania e che ci si auspica diventi una consuetudine; la seconda è quella di sostenere un’organizzazione di beneficenza.

Mai si era organizzata una fiera nel campo dell’orologeria a Napoli, nonostante la città vanti da anni innumerevoli aziende distintesi per innovazione, qualità e professionalità. L'evento è stato organizzato da Mariano De Martino, presidente di ADOC2022 e youtuber di MdMvintageorologi.

Il ricavato sarà devoluto all’Associazione “C’era una volta un principe di nome Samuele” per una due giorni colmi di novità, curiosità e cultura. L’ evento terminerà con una cena di gala ed un concerto musicale nelle antiche sale interne del Palazzo Cappuccini, storica realtà appena completamente ristrutturata, attigua alla prestigiosa Caserma Caracciolo dell’Arma dei Carabinieri.