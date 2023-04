Una rete solida unisce il Comicon al resto della città, attraverso eventi e esposizioni che dalla Mostra d'Oltremare si proiettano in tutta Napoli: così ieri il Grenoble, nell'ambito del Comicon Off, ha aperto le porte alla fumettista francese Oriane Lassus e ai bambini di Afragola. Una connessione che ogni anno ospita fumettisti francesi dando la possibilità al pubblico italiano di scoprire nuovi talenti e artisti di grande successo. Ieri in particolare le sale dell'istituto in via Crispi hanno inaugurato la mostra dal titolo Fuori circuito dedicata proprio alla Lassus che ha presentato il suo libro I guardiani del solaio corredato da disegni originali che rivelano l'unicità dell'artista. Quindici i piccoli dell'associazione francese Punto Cuore in trasferta a Napoli che hanno ammirato il lavoro della fumettista ascoltando la storia del protagonista, un giovane pipistrello che stravolge la sua vita e che riesce ad unirsi agli esseri umani per difendere una causa comune. Un racconto che ha ispirato i bambini a condividere le proprie riflessioni con l'artista e con la console generale di Francia a Napoli, Lise Moutoumalaya.

L'associazione Punto Cuore, presente in ventisei Paesi, ha una voce consultiva presso le Nazioni Unite. In Italia è approdata per la prima volta nelle Salicelle, il quartiere che ha accolto gli sfollati post terremoto del 1980. Dopo qualche anno, il Punto Cuore si è trasferito nel centro storico di Afragola, dove ha costruito un complesso sportivo e uno spazio bibliotecario per i bambini dei diversi quartieri. I volontari hanno come obiettivo quello di contrastare la dispersione scolastica. «Trovo particolarmente interessanti le iniziative degli enti e dei cittadini che cambiano in modo positivo le periferie di Napoli - spiega Moutoumalaya che è anche la direttrice dell'Institut français Napoli - per questo motivo, ho scelto di associarmi al loro operato proponendo ai giovani dei quartieri incontri esclusivi con artisti francesi o attività qui da noi per far conoscere la cultura francese». Vivaci ed entusiasti i bimbi afragolesi, tra gli otto e i nove anni, hanno rivolto alla fumettista molte domande.

«Era mio desiderio raccontare la vita di animali poco conosciuti e non sempre amati dagli scrittori - aggiunge la fumettista - questo pipistrello rischia la sua vita per quello in cui crede e spero davvero che i bambini possano dare un'interpretazione tutta personale a questa storia così atipica». Prima di congedarsi i piccoli, guidati dalle educatrici, si sono cimentati insieme alla Moutoumalaya in un laboratorio di disegno. «Adoro disegnare e mi piacerebbe raccontare le storie attraverso i fumetti racconta Sara otto anni non sono brava ma spero di imparare». Da via Crispi si torna al Comicon che rilancia il tema del calcio: fari puntati dunque sul pallone nella sua versione più tecnologica. Open Fiber, per il secondo anno consecutivo connectivity partner dell'evento, promuove la Coppa Football Italia in collaborazione con Konami e Progaming: l'appuntamento è per oggi e domani con la finalissima del torneo che coinvolge sette club. È possibile sfidarsi all'ultimo gol per tutta la durata del Comicon Napoli nel padiglione cinque con console di ultima generazione per dare vita a sfide tra pro-player e talent dei videogames.