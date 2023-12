Sorrento, concerto di Natale nella Chiesa della Santissima Annunziata

Nell’ambito delle rassegne “M' Illumino d' Inverno” e “Sorrento aspetta te” 2023/2024, il Comune di Sorrento, in collaborazione con la Società dei Concerti di Sorrento, direzione artistica del maestro Paolo Scibilia presenta l’evento Concerto di Natale in memoria di Bianca Gambardella Acampora, lunedì 25 dicembre, con inizio alle ore 17.30 presso la Chiesa della SS. Annunziata con S.C.S.Sorrento Sinfonietta International Chamber Orchestra, solisti Mario Greco - tenore Rosa Vingiani – soprano (vincitori del Gran Prix “Caruso - De Curtis Sorrento International Singing Competition” 2023; Angelo Ruggieri (flauto) e Paolo Scibili, direttore d’orchestra. Il programma dell’evento intitolato “Musiche per il Natale” si aprirà con un omaggio al grande Bach: Aria (dalla Suite n. 3 in Re magg.) quindi Vivaldi: Concerto in mi bemolle maggiore per flauto, archi e bass. cont. "La tempesta di mare", l’Agnus Dei (tenore) / C. Franck e il Panis Angelicus (soprano). Di Mozart: Eine Kleine Nacht Musik, seguirà di Haendel: O mio signor (tenore) / G. Caccini: Ave Maria (soprano). Ancora Vivaldi con il Concerto in Re mag. per flauto traverso, archi e bass. cont."Il gardellino", di Schubert: Ave Maria (tenore) / C. Gounod: Ave Maria (soprano). Ancora del genio austriaco: Divertimento in Re magg; Ave Verum (soprano e tenore) per concludere il concerto con una Suite di Arie Natalizie.

La Sorrento Sinfonietta International Chamber Orchestra, annovera quest’anno musicisti selezionati della Filarmonica e Opera Nazionale Ucraina di Kharkiv.

La sfera principale dell'attività creativa dell'ensemble è la promozione della musica di compositori ucraini e la rappresentazione del loro lavoro all'estero. Si ringraziano per la collaborazione l’Arciconfraternita di S. Monica e il Priore, Massimo Fiorentino. Angelo Ruggieri. Nato a Salerno nel 1967 inizia da bambino gli studi musicali diplomandosi in flauto all’età di 17 anni presso il Conservatorio di Musica di Napoli sotto la guida del M° Ferdinando Staiano.

All’età di 20 anni ha già al suo attivo oltre 500 concerti tenuti per i più importati e prestigiosi enti musicali e lirici d’Italia, da solista in formazioni cameristiche ed orchestrali. Successivamente si laurea in flauto solistico con il massimo di voti lode e menzione speciale abbinando l’attività di didatta a quella concertistica. Attualmente è docente di Flauto presso il Liceo “F. Severi” di Napoli. Ha al suo attivo numerosissime esecuzioni in prima assoluta mondiale oltre che partecipazioni per la RAI, Mediaset, Radio Vaticana. Per il Ministero italiano della Pubblica Istruzione ha ricoperto il ruolo di formatore per docenti con il progetto “InnovaMusica”. Ha pubblicato un metodo per lo studio del flauto. In duo con il chitarrista Giuseppe Del Plato, incide 3 CD, uno dedicato al repertorio di Niccolò Paganini nel 2010, mentre nel 2013 portano a termine un inedito con 13 brani di compositori che dedicano i loro lavori al duo, dal titolo “Riflessi di Luce” (Feltrinelli). Questo lavoro contiene il plauso del M° Claude Bolling. Il terzo è un lavoro discografico live registrato dedicato ai 500 anni della riforma protestante.