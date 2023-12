Napoli: a Natale e Capodanno garantite solo alcune corse Eav

Corse della Circumvesuviana lungo la linea Napoli-Sorrento e della Cumana garantite anche a Natale e il primo giorno del nuovo anno anche se solo su alcune linee.

Lo fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, che in una nota comunica come «in occasione delle festività natalizie 2023 e Capodanno 2024, i servizi, sia ferroviari che automobilistici, subiranno una variazione del servizio».

In particolare l'azienda di trasporti evidenzia che «nella giornata di Natale ed il primo gennaio 2024, il servizio ferroviario si svolgerà per l'intera giornata soltanto sulla linea Napoli-Sorrento e sulla linea Cumana, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00». Per consultare gli avvisi completi, è possibile visionare il sito www.eavsrl.it.