Morto Amedeo Salerno, il presidente della grande Partenope

Amedeo Salerno è stato il più grande dirigente sportivo napoletano dal dopoguerra ad oggi, uno dei più grandi dirigenti sportivi italiani. Iniziò scrivendo i regolamenti per i tornei di quartiere, divenne l’artefice del miracolo Partenope che negli anni 60 fu protagonista in Europa nel rugby e nella pallacanestro, sfiorò la presidenza della Federbasket e per un ventennio timonò il Coni Napoli. Una vita per lo sport, vissuta con passione infinita, costruita attraverso sacrifici, intuizioni, sconfitte e successi.

E' scomparso oggi all'età di 95 anni, storia dello sport partenopeo, che ha attraversato due secoli attraverso gli anni da dirigente della Polisportiva Partenope con la vittoria della Coppa delle Coppe nel 1970 della mitica Fides, e quelli da vicepresidente della Federazione Italiana Pallacanestro, con l’organizzazione dei Campionati europei assoluti nel 1969, il più grande evento sportivo internazionale prima dell’Universiade del 2019 a Napoli.

Esperienze nate dalle macerie della guerra con la prima società sportiva fondata nella chiesa di Santa Chiara pesantemente bombardata nella seconda guerra mondiale. Poi la fondazione del Centro Sportivo Italiano a Napoli, la vicepresidenza della federbasket, la presidenza del Coni Napoli nel 1993. Fu ideatore anche della Serie A2, nata nel 1974. Nel 2010 è stato inserito nell'Italia Basket Hall of Fame in qualità di benemerito. Anni dedicati allo sviluppo dello sport tra i giovani, al miglioramento dell’impiantistica della città, progetti ed eventi di un presidente gentiluomo dal titolo della biografia a lui dedicata scritta per Le Varie da Marco Lobasso e Carlo Zazzera.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 22 dicembre alle ore 16 nella parrocchia di Sant'Antonio da Padova alla Pineta (viale dei Pini, 55, Napoli)