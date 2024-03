Malagò con Mastella: inaugurato il Pattinodromo

Il presidente del Coni Giovanni Malagò questa mattina è stato in visita nel Sannio. Prima al campo da rugby, che lo stesso Coni ha aiutato a recuperare grazie ai fondi stanziati dopo l'alluvione del 2015, poi al taglio del nastro al Pattinodromo.

Il Pattinodromo sarà un centro sportivo agonistico di moderna generazione, con spogliatoi confortevoli grazie all’utilizzo dell’edificio esistente abilitato a ospitare anche gare di pattinaggio artistico e agonistico di livello nazionale, ma resterà disponibile pure per attività di aggregazione, quando non ci saranno in calendario competizioni ufficiali o allenamenti dei vari team iscritti a campionati regionali o tricolori. È questa la motivazione che ha portato lo scorso anno ad attuare la variante rispetto al progetto iniziale di «recupero e riqualificazione» finanziato con i Pics, approvata dalla giunta comunale.