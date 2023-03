Napoli, al Conservatorio la seconda edizione del «Concerto per la Pace» col tributo a Martin Luther King

Inserito nella rassegna «I Concerti del Conservatorio 2023», la seconda edizione del «Concerto per la Pace» si svolgerà nella sala Scarlatti di San Pietro a Majella, venerdì 10 marzo, con inizio alle ore 18:00, e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Intitolata «Il quarto Re. I doni da sogno di Martin Luther King», l’esibizione vedrà Livia Mazzanti, organo, e Giuppi Paone, vocalist e voce recitante, protagoniste di un tributo alla carismatica figura del leader afroamericano, premiato con il Nobel per la Pace nel 1964. Le idee di Martin Luther King saranno evocate attraverso citazioni tratte da tre dei suoi sermoni più significativi: «A Knock At Midnight», «The American Dream» e «Unfulfilled Dreams».

Altrettanto significativa sarà la lettura di quattro poesie di Langston Hughes, tra cui «My people», che celebra la resilienza e la bellezza degli afroamericani alle prese con l'oppressione e la discriminazione. Da un punto di vista musicale, invece, Livia Mazzanti e Giuppi Paone saranno interpreti di originali riletture e libere improvvisazioni. In programma, tra gli altri, brani del repertorio organistico firmati da Marcel Dupré, Max Reger e Johannes Brahms cosi come standard jazz di Duke Ellington, Thelonious Monk e Horace Silver.

IL PROGRAMMA

Marcel Dupré 1886-1971; While the King sitteth at his table, My Spikenard sendeth out the Perfume thereof (Mentre il Re siede al suo desco, l’olio di lavanda sprigiona il suo profumo) Op. 18, n°1; Duke Ellington 1899-1974; Caravan; Duke Ellington 1899-1974; Come Sunday (Ecco, è domenica); Robert Schumann 1810-1847; Träumerei (Sogno) Op. 15, n° 6; Langston Hughes 1902-1967; The Dream Keeper (Custode di sogni); Dreams (Sogni); A Dream Deferred (Sogno differito); Martin Luther King 1929-1968; A Knock At Midnight (Un colpo a mezzanotte) dal sermone del 1963; J. Hendricks 1921-2017; Th. Monk 1917-1982; Round Midnight (Verso mezzanotte); Tradizionale; Nobody Knows (Nessuno sa); Johannes Brahms 1833-1897; Es ist ein Ros’ entsprungen (Oggi è nata una rosa) Op. 122, n° 5; Max Reger 1873-1916; Wie schön leuchtet der Morgenstern (Come risplende bella la stella del mattino); Martin Luther King The American Dream (Il sogno americano), dal sermone del 1965; Marcel Dupré I’m black but comely, O Ye Daughters of Jerusalem (Sono nera, eppur attraente, o voi figlie di Gerusalemme); Langston Hughes; My People (La mia gente); Tradizionale; Greensleeves (arr. di Vaughan Williams); Martin Luther King Unfulfilled Dreams (Sogni irrealizzati), dal sermone del 1968; Tradizionale He’s Got The Whole World in His Hands (Tiene il mondo intero nelle sue mani); Marcel Dupré So now as we Journey, aid our weak endeavor (Così, ora che siamo in viaggio, aiutaci nella nostra fragile impresa) Op. 18, n° 8; Horace Silver 1928-2014; Peace; Tradizionale; We Three Kings (Noi tre Re / arr. di Ivan Lohvin).