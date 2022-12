Il concerto della banda dei militari dà il via alla 27esima edizione di Capri Hollywood

Il concerto della banda musicale dell’esercito nelle piazze di Capri ed Anacapri apre la 27esima edizione del Capri Hollywood international film festival. Due concerti previsti per domani 27 dicembre con la banda composta da 40 elementi che sarà diretta dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila.

L’apertura del festival è affidata sin dalla prima edizione ad una banda musicale di appartenenza ad un gruppo militare. Quest’anno in un momento così difficile per il paese e l’intero globo sarà il complesso musicale dell’esercito a suonare con i suoi 40 elementi tra cui: flauti, clarinetti, Saxofoni, Corni, cornette, trombe, tromboni, euphonium, tube e percussioni che indosseranno tutti l’uniforme storico con mantella. Per ascoltare il particolare concerto come accade da sempre, due location particolare ain plein air come la Piazzetta di Capri dove la banda si esibirà sulle scale della chiesa e la Piazza anfiteatro di Anacapri, Piazza Vittoria, che ha per scenario naturale l’artistica gradinata che conduce al viale dove si trova la storica dimora dello scrittore svedese Axel Munthe.

L’evento d’apertura come da sempre è atteso da una moltitudine di abitanti di Capri ed Anacapri e dai tanti ospiti italiani e stranieri, divi hollywoodiani e grandi nomi del cinema italiano che all’ombra del campanile aspetteranno la mezzanotte di un anno che si spera sia meno turbolento e ricco di pace a differenza di quello che sta per chiudersi. Il produttore Pascal Vicedomini anche quest’anno ha messo in piedi un cartellone di tutto rispetto improntato su cinema, amore e solidarietà.