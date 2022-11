Capri Hollywood Film Festival, è «Black panter - Wakanda Forever il miglior cast dell'anno

A «Black panter - Wakanda Forever» di Ryan Coogler il film dei Marvel studios campione d'incassi è stato assegnato il premio Miglior cast dell'anno dal 27esimo Capri, Hollywood the International Film Festival (26 dicembre - 2 gennaio) per le performance di Letitia Wrigh - Black Panther, Lupita Nyong'o, Angela Basset, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba, Martin Freeman. «Miglior cast europeo» è andato a «Nostalgia» di Mario Martone, opera candidata dall'Italia all' Oscar per il miglior film straniero, con il protagonista Pierfrancesco Favino accanto a Tomaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi. Sofia Essaïdi, Nello Mascia, Salvatore Striano.

I riconoscimenti sono stati annunciati dal presidente onorario dell'Istituto Capri nel mondo Tony Renis e dall'artista israeliana Noa, presidentessa onoraria del festival promosso con il sostegno della Dg Cinema e audiovisivo del Mic e della Regione Campania. «Il nostro board ha scelto convintamente i protagonisti di questa grandissima produzione, con un gruppo di star afroamericane, che sta riportando al cinema il pubblico di tutto il mondo. Come miglior cast europeo, il premio va a «Nostalgia» e ai suoi straordinari attori calati nella realtà della Napoli più popolare»

Capri, Hollywood ospiterà sull'isola azzurra e nel golfo di Napoli i protagonisti del cinema italiano e internazionale, con un calendario fitto di appuntamenti, tra anteprime e rassegne aperte al pubblico. Alla regista Liliana Cavani andrà il premio «Master of Cinematic Art», attore Italo americano dell'anno' è Frank Grillo, Lamborghini per Bobby Moresco, mentre «Nostalgia» riceverà il premio, quale Film Europeo dell'anno.