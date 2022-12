Anema e Core Winter Tour: le tappe ed il Capodanno a Capri

Gianluigi Lembo e l'Anema e Core Band annunciano le nuove date del winter tour. Un atteso ritorno in Italia, da Nord a Sud, dopo un mese in scena presso il resort cinque stelle «Raffles The Palm» ed il suo beach club «Piatti»,con vista sul famoso skyline di Dubai, per esportare il sound e l'ironia targati Anema e Core fino in Medio Oriente.

Tra le prossime tappe : il 14 dicembre c'è Roma, presso il ristorante Jerò, nella romantica location di Ponte Milvio; il 15 dicembre sarà la volta di Napoli dove il gruppo si esibirà in occasione del premio «Donne per Napoli» - assegnato dal gruppo Carpisa Yamamay Miriade; sabato 17 dicembre a Palermo alla Tenuta Cala Muletti per una cena spettacolo con lo Chef Natale Giunta. Non solo musica ed intrattenimento made in Capri, Anema e Core, grazie alle tourneè invernali e ad un pubblico sempre più internazionale è ambasciatrice dell'Italian lifestyle nel Mondo.

«L'esperienza a Dubai ce la porteremo nel cuore e speriamo di ripeterla in futuro, ringraziamo la partnership del gruppo Accor e una città che ci ha fatto sentire subito a casa». Commenta appena rientrato in Italia, Gianluigi Lembo. Ed inizia il count down per il Capodanno caprese e la riapertura della Taverna in occasione delle festività natalizie e del cenone di fine anno. Già previsto un live show in Piazzetta nel pre-serata il 30 dicembre per il programma CapriXmas. Aperte le prenotazioni per l'apertura di fine anno (dal 28 dicembre al 1 gennaio), attesi tanti divi del Cinema con il Festival Capri Hollywood e, novità dell'anno, un Cenone di Capodanno proprio sui tavoli della Taverna più gettonata d'Italia.