GIUGLIANO - Eventi natalizi, alla Parrocchia San Massimiliano M. Kolbe il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti. Si terrà domani alle 19:30 il concerto «Musiche per un giorno di festa» in programma presso la Parrocchia San Massimiliano M. Kolbe di via Pigna a Giugliano. Insieme alla Nuova Orchestra Scarlatti ci saranno il soprano Naomi Rivieccio, il tenore Stefano Sorrentino e il clarinetto solista del direttore Gaetano Russo. I musicisti suoneranno le note dei maggiori compositori tra cui J. Brahms, J. Pachelbel, J. Strauss, Ch. Gounod, G. Verdi e altri.