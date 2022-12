Il «Canto di Natale» di Dickens all'Ex Base Nato di Bagnoli

Charles Dickens è un classico delle festività, a ogni latitudine. Il suo Canto di Natale è un testo senza tempo che non smette mai di affascinare. Il lavoro dello scrittore britannico va in scena venerdì 16 novembre alle ore 18 nella Sala Multimediale dell’Ex Base Nato di Bagnoli, terza e ultima produzione del progetto «Pinocchio Siamo noi» del Consorzio Coreografi Danza d'Autore, vincitore del bando «Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie di Napoli», sostenuto da Ministero della Cultura e dal Comune di Napoli.

Il progetto si è caratterizzato per produzioni di spettacolo che hanno creato una profonda sintesi tra danza, immagine, scenografia, canto, musica dal vivo e infine parola. La regia e la riduzione del testo per il teatro sono di Riccardo Monopoli. La coreografia è di Flavia Bucciero. Sono interpreti dello spettacolo attori e danzatori: Andrea Arionte, Rebecca Cappelluccio, Alice Covili, Marco Della Corte, Alessandra d'Alessandro, Federica Modafferi, Leila Ghiabbi, Francesco Pelosini e Massimo Risi.

Il «Canto di Natale» di Charles Dickens è uno di quei racconti che il tempo rende sempre più contemporaneo come se l'usura degli anni invece di ingrigirlo lo lucidasse. Nato nel periodo ottocentesco della rivoluzione industriale ne denunciava i difetti e contemporaneamente mostrava le contraddizioni tra consumismo e aspetto solidale della festa. Scrooge, Tycoon dell'epoca, visitato dagli spiriti del Natale, prende coscienza della sua vita e dei suoi rapporti con gli altri. Grazie a questa sorta di magia si trasforma e da avido, irascibile, tirchio diventa buono e generoso con i suoi dipendenti e il resto del mondo. La struttura dello spettacolo integra fortemente i linguaggi drammaturgici della parola e della danza, accentuandone in questo modo l'impatto emotivo. Il connubio tra le arti dello spettacolo dal vivo ci trasporta in una dimensione da fiaba antica, ma al tempo stesso vicina al nostro sentire. La Compagnia Con.Cor.D.A. /Movimentoinactor, composta da danzatori e danzatrici provenienti da diverse regioni d’Italia, opera a livello nazionale e internazionale, con sede a Pisa e un’unità locale a Napoli, riconosciuta dal Ministero della Cultura, nell’ambito del Fus e dalla Regione Toscana. Lo spettacolo è a ingresso gratuito con possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle immediate vicinanze dei luoghi di spettacolo.