L'amore per l'Argentina anche a Napoli. Già dopo la vittoria ai rigori contro l'Olanda della scorsa settimana per le vie del centro era scoppiata la festa, questa sera per la semifinale contro la Croazia previsti anche maxi schermi per chi vorrà assistere al match. Ad annunciarlo ci hanno pensato gli organizzatori del Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, che sarà aperto ai tifosi dell'Albiceleste.