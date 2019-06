«Greta & The Wheels» in concerto per il Napoli Teatro Festival

Martedì 11 Giugno 2019, 09:51

Sarà il gruppo «Greta & The Wheels», oggi martedì 11 giugno, alle ore 22.30, a portare i ritmi e le atmosfere di radice nordeuropea al “Dopofestival”, nell’ambito del Napoli Teatro Festival (NTF) che proseguirà per oltre un mese con moltissimi eventi a Napoli e in altre località della Campania.Non poteva esserci cornice migliore del Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli (piazza del Plebiscito, 1) per accogliere il mondo musicale etereo e delicato della giovane band che lascia spazio all'immaginazione ma afferma con forza la propria identità, arricchendosi di molte contaminazioni e nuove sfumature elettroniche. Al popolarissimo prezzo di 3 euro, come ogni sera, si potrà prendere parte a tutti gli eventi (concerti, film o eventi enogastronomici) del Dopofestival. Il gruppo “Greta & The Wheels” si esibirà in quartetto e con qualche sorpresa in serbo. Ad accompagnare Greta Zuccoli (voce), Caterina Bianco (violino), Emiliano Attolini (chitarra), Ernesto Nobili (chitarra), Lorenzo Campese (tastiere).Dopo il primo Ep omonimo (di cui alcuni brani sono stati utilizzati come soundtrack di servizi Rai e Kilimangiaro), partecipazioni e palcoscenici d'eccezione sono già promessa di successo per i giovanissimi talenti. Greta Zuccoli, duetta con la star internazionale Damien Rice all'Olympia di Parigi (11 dicembre 2017) e nel Wood Water Wind Tour (estate 2018). Poi, con la versione del brano “Grazie dei fiori”, sigla dell'omonimo programma (trasmessa anche da Fiorello ne “Il Rosario della sera” di Radio Deejay), il gruppo «Greta & The Wheels» sbarca anche su Rai 3. Quindi il Premio Carpisa (2017), il Premio Campania (2018) e il recente riconoscimento al Disco Days (2019).