In Canto nel cuore antico di Pozzuoli, concerto e danze a ingresso gratuito

La Compagnia Akerusia Danza porta in scena «In_Canto, suoni e suggestioni dal Sud» nel cuore antico di Pozzuoli. Palco naturale e suggestiva scenografia per questo racconto scenico che attraversa momenti della storia meridionale segnata dai cambiamenti che trasformarono il nostro Sud sarà la Terrazza Centimolo della Rocca. Domenica 27 e lunedì 28 agosto alle 20.30 nell’ambito della I edizione del Festival Officine Rione Terra organizzato da Art Garage, con ingresso gratuito su prenotazione.

Dai suoni di una terra incontaminata comincia un viaggio al femminile nella terra Madre: dall’entroterra contadino al brigantaggio, all’alluvione migratoria verso l’America del Sud, dove il Carnevale riaccende nei cuori echi della Piedigrotta e il richiamo verso le origini incalza, riportando nel cuore lingue madri e voglia di riscatto - là - dove tutto ebbe inizio. Atmosfere del nostro Sud, evocate e incarnate nella danza, per un racconto che intreccia la parola al canto. Francesca Rondinella si fa cantattrice sui testi di Viviani, Ortese, De Luca, Gioconda Belli, Daniele, Solanas, Bennato, Alfio Antico, Alma Megretta, Homero Manzi.

Le danzatrici Sabrina D’Aguanno e Sonia Di Gennaro danno corpo e movimento alle emozioni della narrazione su musiche arrangiate da Giosi Cincotti, arricchite da sue composizioni originali con le linee coreografiche di Akerusia Danza e il coordinamento artistico di Elena D’Aguanno.

«Questo racconto scenico, nato dalla collaborazione artistica con Elena D’Aguanno, ha segnato nel 2021 - con il felice debutto al Museo ferroviario di Pietrarsa per Campania È - una naturale evoluzione dello stile Rondinella&Cincotti iniziato nel 2012» spiega Francesca Rondinella. «L’intreccio tra musica, teatro e danza rappresenta per noi l’arricchimento di un linguaggio scenico che rafforza il lavoro di scambio e approfondimento con le diverse forme d’arte che portiamo avanti da anni con le nostre associazioni Antego e ‘A luna & ‘o sole. Grazie alla produzione di Akerusia Danza, con il sostegno della Regione Campania lo spettacolo sarà presente nella nuova stagione teatrale della Sala Assoli per il progetto Körperperformer, curato da Gennaro Cimmino con cui ho avuto il piacere di lavorare in Paloma Negra, spettacolo dedicato a Frida Kahlo… tutto torna!».

Info&Prenotazioni: lunanova.arte@gmail.com