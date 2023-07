Ischia, «Omaggio a Walton»: i Giardini la Mortella celebrano il fondatore

L’estate musicale ischitana entra nel clou con gli appuntamenti organizzati a ritmo serrato dalla Fondazione Walton ai Giardini la Mortella di Forio. Il prossimo concerto degli Incontri Musicali diretti da Lina Tufano è in calendario per domenica 2 luglio alle 17.30, e sarà caratterizzato da un «focus» sulla Liederistica, con l'esibizione del Duo soprano e pianoforte formato da Nicol Borgonovi e Eliana Grasso. Nicol ed Eliana si esibiranno in un intenso programma di Lieder, intervallati da celebri pagine per pianoforte solo e renderanno omaggio al genius loci William Walton proponendo le tre celebri Songs, «Daphne», «Old sir Faulk», «Through glided trellises»​: tre liriche estratte da «Facade», la prima composizione che nel 1923 aveva dato fama internazionale al giovanissimo Walton, adattate tra il 1931 e il 1932 anche per voce e pianoforte. Furono eseguite per la prima volta nel 1932 alla Wigmore Hall di Londra. Quest’anno, dunque, si celebra il centenario della prima rappresentazione assoluta di Facade.

Nicol Borgonovi è un giovanissimo soprano.

Diplomatasi presso il Conservatorio di Pavia col massimo dei voti e la lode, si è esibita in prestigiosi teatri sia in ambito operistico che come camerista, accompagnata da ensemble di varie orchestre italiane ed europee. Nel 2023 è risultata vincitrice, con borsa di studio, al concorso della Rosa a Genova. Ha al suo attivo numerose registrazioni accompagnata dall'orchestra «Arcadia Concert».

La pianista Eliana Grasso, diplomata col massimo dei voti al conservatorio " Verdi" di Torino, ha proseguito gli studi presso l'Accademia di Imola e ha svolto attività concertistica in Europa e negli Stati Uniti in sale rinomate come la Carnegie Hall a New York, la Wigmore Hall a Londra e la Royal Academy of Music a Londra. Inoltre è stata premiata in numerosi concorsi e le sue esibizioni sono state trasmesse in diretta da emittenti radiofoniche quali Rai Radiotre e Radio Classica. Ha registrato numerosi CD come solista e in duo con celebri musicisti; ed è anche pianista collaboratore presso l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Va ricordato che ogni giovedì alle ore 21.00 continuano poi i concerti serali delle orchestre giovanili nella splendida cornice del Teatro Greco all'aperto.

