Napoli, a Santa Maria la Nova la rassegna Campania Jazz Med Festival

Dal 17 al 19 maggio 2023, il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, ospita una tre giorni di “Grande Jazz”, con la rassegna musicale Campania Jazz Med Festival, organizzata dall’Associazione Culturale “Suoni nel Mediterraneo”, con il contributo della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale regionale, puntando su un cartellone di qualità sulla capacità del jazz di essere un genere musicale globale, aperto alla diversità e al cambiamento.

L’evento si configura come un viaggio speciale, che parte da Napoli, una città culturalmente vivacissima, forte di una tradizione musicale unica in tutto e per tutto, e si propone di rilanciare la migliore immagine del territorio regionale nel grande circuito internazionale.

Nel suggestivo scenario del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, la kermesse jazzistica sarà inaugurata mercoledì 17 maggio con il reading di Paolo Uva, dal titolo “Mi è apparso Keith Jarrett”, ispirato al grande pianista statunitense, con Antonello Cossia e Francesco D'Errico.

Giovedì 18 maggio, sarà la volta della pianista di origine greca Tania Giannouli. Mentre, il 19 maggio, gran finale con Nik Bärtsch, tra i musicisti più apprezzati in assoluto della nuova scena jazz internazionale. Grazie al Campania Jazz Med Festival, Tania Giannouli e Nick Bartsch si esibiranno per la prima volta in assoluto nella città di Napoli.