Kolors, concerto a Cardito per migliaia di fans: pronti piano di viabilità e nuovi parcheggi

Per il concerto ad ingresso libero della band musicale “The Kolors”, in programma stasera, venerdì 5 maggio (inizio ore 19), il Comune di Cardito ha predisposto un’apposita viabilità e nuovi parcheggi, in vista della prevista massiccia affluenza di pubblico al Parco Taglia di viale Kennedy.

«Non sarà possibile sostare nei pressi del Parco Taglia - sottolinea il sindaco Giuseppe Cirillo - pertanto sono state predisposte delle postazioni informative ai vari ingressi della città sulle aree e zone dove sarà possibile parcheggiare. Naturalmente, faccio un appello ai cittadini carditesi a non usare l’automobile, ma a recarsi a piedi al parco. Serve la collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’attesa kermesse. Sarà davvero un concerto storico per la città di Cardito, fortemente voluto dall’amministrazione comunale per riabbracciare il notissimo gruppo dei Kolors, di origine carditese, reduce da notevoli successi in tutto il Mondo».

Sul palco, oltre al frontman Antonio Stash Fiordispino, voce e chitarra del gruppo, ci saranno anche il cugino Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e il bassista Dario Iaculli.

La performance dei Kolors sarà preceduta dall’intervento di altri due ospiti: Decibel Bellini (produttore radiofonico e annunciatore allo Stadio Diego Armando Maradona) e Marco Critelli, comico, illusionista e speaker radiofonico.