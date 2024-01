Inseguimento da Afragola a Cardito, tre giovani arrestati dopo un incidente

Due giovani, un 18 e un 25enne, con precedenti di polizia, ed un 33enne, tutti di Afragola, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Il 25 enne è stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Afragola e della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Salicelle ad Afragola, hanno notato tre soggetti a bordo di una vettura il cui conducente, alla loro vista, ha cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il controllo e darsi alla fuga. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Pietro Donadio a Cardito, dopo aver impattato contro un'auto in sosta, i tre hanno abbandonato l'auto nel tentativo di darsi alla fuga a piedi ma sono stati prontamente raggiunti e bloccati dagli operatori; inoltre, addosso ad uno dei tre giovani, sono state rinvenute 19 cartucce calibro 7,65.