Happy Wine a Chiaia: tra moda e bollicine per le strade del quartiere

Un solo giorno, un quartiere in festa: Mercoledì 10 maggio torna il festoso carosello di degustazioni nel quartiere Chiaia. A partire dalle18 calici, vini e i sommelier dell’Ais Napoli entreranno in oltre 60 boutique, gioiellerie, showroom di design, gallerie d’arte, bistrot e ristoranti. In ogni indirizzo una cantina e un vino da scoprire: oltre 60 aziende vinicole in campo, dalla Sicilia al Veneto, per un grande walk around tasting tra bollicine, bianchi, rossi e rosati per scoprire le nuove collezioni moda primavera-estate, mostre d’arte e performance, tra dj set, allestimenti speciali, tapas e finger food.

Una road map che vedrà coinvolte le principali insegne del quartiere napoletano in un via vai diffuso: da Piazza dei Martiri a via dei Mille, passando per via Filangieri e via Alabardieri, via Chiaia fino a via Calabritto. In Piazza dei Martiri Harmont & Blaine Boutique invita a scoprire le nuove collezioni e l’eccellenza del vino irpino con l’azienda Cavalier Pepe. Al primo piano di Palazzo Partanna Beauty Queen apre per la prima volta la sua beauty clinic a Wine&Thecity con Beauty&Bollicine, degustando il Franciacorta di Ferghettina si potranno scoprire i protocolli layering per preparare la pelle al sole e l’Hydrafacial, il trattamento di skincare più amato dalle star.

Stoffe e colori di Livio De Simone incontrano le etichette dell’azienda Vitialte, mentre i vini Quintodecimo accompagnano la colorata collezione di Mario Valentino. Le creazioni della storica sartoria napoletana E. Marinellaincontrano i vini dell’azienda siciliana Cantine Fina accompagnati dai pani artigianali di Rescigno. In via Calabritto, dalle 17 alle 21, l’appuntamento è con A&CMotors e Audi: La concessionaria Audi per Napoli, Caserta e province A&C Motors, partner di Wine&Thecity 2023, presenterà in esposizione la nuova Audi Q8 E-tron il SUV 100% elettrico. Nello show room Alfa Marmi appuntamento esclusivo con il design alla scoperta di nuovi materiali come il Patagonia, porfido e Onice, con i vini di Feudi di San Gregorio.

Tra sacro e profano è l’aperitivo da Nennapop con i vini di Monserrato 1973. Si brinda anche al Mojito Boutique con i vini di Viticoltori Lenza. Da Nami Gallery art&design live di calligrafia e wine tasting con Tommasone Vini, un invito anche a visitare la mostra in corso “In carta” di Caterina Arciprete e Susy Manzo. Nell’agenzia di viaggi 14° Poerio Travel Agency si parlerà di vacanze sorseggiando i vini di Fontanavecchia.

La road map prosegue da via Chiaia a via dei Mille: Tramontano presenta la nuova collezione spring-summer 2023, degustando i vini di Tenuta Scuotto. I vini dell’azienda irpina La Molara sono protagonisti da Pedone Ottici, la boutique degli occhiali più raffinati e alla moda. Si brinda anche da Presta la storica gioielleria dove sarà possibile assaggiare i vini di Famiglia Pagano. Calici in alto da Falconeri con i vini di Casale del Giglio e aperitivo “Sportivo” da Jaked con i vini di Cantine dell’Averno.

Colori, festa e Dj nella boutique Le Zirre Napoli con i vini di Salvatore Martusciello, in omaggio una pochette. I vini di Agricola Giammalvo, dalla Sicilia con furore, sono protagonisti nella Gioielleria A. Caramanna. Immancabile l’appuntamento con il raffinato showroom Spazio Materiae, sulle rampe Brancaccio, dove tra oggetti di arredo e cucine di design si scoprono i vini di Tenuta C‘est la Vie, piccola perla dell’isola di Ischia.