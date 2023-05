Nicola e Cristina Sodano, le opere tra arte e moda al centro La Pira di Pomigliano

Nel Centro Giorgio La Pira di Pomigliano, giovedì 11 maggio verrà inaugurata alle 18 la mostra di dipinti e grafiche di Nicola e Cristina Sodano, presentata dall’avvocato Francesco Cristiani.

I Sodano lavorano entrambi in ambito artistico.

Nicola Sodano, classe ‘79, di formazione ingegnere informatico, ma con la passione per la pittura e il disegno e Cristina Sodano, classe ‘77, formatasi in Architettura e dopo intraprende in pieno l’attività artistica.

Nicola Sodano espone volti del suo mondo interiore, volti di occhi attraverso cui si pone un filtro, un filtro che abbraccia l’altro e lo sguardo personale, rivolto e chiuso su se stesso, per preservare la propria individualità, nel modo caotico che ci viene offerto ogni giorno. Sono lavori su carta, realizzati con matite e carboncino, supporti piccoli e preziosi.

Cristina Sodano espone paesaggi e volti effimeri, in un’esistenza fugace, dove l’occhio si lascia catturare dai colori e dalle forme.

Sono dipinti in tecniche miste su tela e stoffa. All’interno dell’esposizione ci sarà anche un accessorio moda dipinto con colori per stoffa.

L’esposizione è prevista per tutto il mese di maggio.