Da fuoco a un 43enne ghanese a Castel Volturno e scappa, rintracciata e denunciata dai carabinieri

Si reca a casa di un ghanese 43enne a Castel Volturno, gli dà fuoco e scappa. E’ accaduto ieri sera sul litorale domizio, protagonista dell'incredibile vicenda una 54enne originaria della Nigeria e residente a Cardito. Il motivo? Secondo gli investigatori motivi passionali.

Secondo una prima ricostruzione, la donna presentatasi presso l'abitazione dell’uomo, approfittando che la porta d’ingresso era socchiusa è entrata e una volta giunta nella camera da letto dove l’uomo stava riposando, ha cosparso il pavimento e il corpo della vittima di liquido infiammabile, appiccando il fuoco con un accendino. Al termine del raid è fuggita.

Una vicina di casa della vittima, udite le urla di dolore, è intervenuta chiamando il 118 che, giunto sul posto, ha allertato i carabinieri.

L’ustionato è stato condotto al "Pineta Grande", dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. A raccontare la dinamica ai carabinieri è stata la stessa vittima. La donna, rintracciata presso la sua abitazione, è stata denunciata per lesioni personali aggravate.