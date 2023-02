Palapartenope, Gianluca Capozzi torna il giorno di San Valentino dopo 16 anni

Sold out per Gianluca Capozzi che torna dopo 16 anni in concerto al Palapartenope (start ore 21:00) con «Da ieri a sempre» nel giorno di San Valentino come avvenne nel 2006 quando più di cinquemila persone cantavano sulle note di «Resta» e «Io ci sarò».

In questa nuova e attesissima data ci saranno sul palco con l’amato artista tanti amici e grandi interpreti come : Valentina Stella, Rosario Miraggio, Andrea Sannino, Mavi, Emiliana Cantone, Marsica, Bless , Mister Hyde e Gianluca Di Gennaro che proporranno al pubblico uno spettacolo per oltre tre ore di musica in cui Capozzi riproporrà tutti i suoi più amati successi di ieri e di oggi.

«Mi aspetto di vedere le giovani coppie che vennero nel 2006 all’epoca magari appena fidanzate ed oggi padri e madri» - dichiara il cantante. «L’emozione è tanta e c’è molto fermento. Il pubblico mi ha sempre sostenuto in questi anni e questo concerto è anche un modo per ringraziarli, appunto ‘Da ieri a sempre’. È un ritrovarsi dopo 16anni che per me è come un invito a casa ad amici che non vedo da un bel po’». Una data, quella del 14, che è andata sold out in pochissimi giorni ma che ha un significato particolare per Capozzi :«E’ proprio dall’amore che voglio partire e dell’amore che voglio trasmettere le emozioni».