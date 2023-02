Massimo Troisi, un film e una mostra per omaggiare l'attore a 70 anni dalla nascita

Un film e una mostra per ricordare uno tra i più grandi interpreti napoletani. La Regione Campania omaggia Massimo Troisi a 70 anni dalla sua nascita, con un evento realizzato in collaborazione con Film Commission Regione Campania e Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Stasera, alle 19, presso l’Auditorium del MANN, verrà proiettato, in un’anteprima su invito, il film «Da domani mi alzo tardi» di Stefano Veneruso (regista, produttore e sceneggiatore e nipote dell’artista). Il film, che gode del contributo della Regione Campania – Piano Cinema, è liberamente tratto dall’omonimo romanzo in cui Anna Pavignano ricorda la sua storia d'amore con Massimo Troisi, immaginando l’artista in età matura. Nei ruoli di Massimo Troisi e Anna Pavignano, gli attori John Lynch e Gabriella Pession. Il film uscirà nelle sale cinematografiche domani 14 febbraio.

L’evento inaugura anche una mostra in onore del grande Massimo, ideata da Veneruso, che dopo il successo dell’esposizione procidana «Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi», finanziata dalla Regione Campania, è accolta dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al 13 marzo 2023 con opere pittoriche, gigantografie e stampe; in mostra anche la bicicletta del film «Il Postino» e la scultura «Pulcinella» di Lello Esposito. A completare la visita, la musica diffusa di Luis Bacalov, colonna sonora de «Il Postino», e il video backstage dell’ultimo film interpretato da Troisi.