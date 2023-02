Calvizzano omaggia Troisi: taglio del nastro per il murale in via Ritiro

Inaugurato a Calvizzano il murale dedicato a Massimo Troisi. Il volto del grande attore, scomparso nel 1994, è impresso all’ingresso del paese a nord di Napoli, in via Ritiro.

È stato realizzato, per volontà del Comune, in occasione dei 70 anni dalla sua nascita. «Un tributo meritato, un inno ai suoi migliori film, un ringraziamento per averci fatto ridere e sorridere, piangere e riflettere», queste le parole del sindaco Giacomo Pirozzi intervenuto all'evento. Nei mesi scorsi, sempre a Calvizzano, erano state installate numerose panchine letterarie dedicate ai grandi della cultura partenopea, da Eduardo a Pino Daniele, da Totò allo stesso Troisi.