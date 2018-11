Elisa raddoppia l'appuntamento all'Augusteo

Giovedì 1 Novembre 2018, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dall’apertura delle prevendite, il “Diari Aperti Tour”, la nuova tournée teatrale di Elisa, si preannuncia uno degli appuntamenti più attesi della prossima primavera e, viste le tantissime richieste arrivate, raddoppia già il suo calendario.A grande richiesta infatti, dopo aver venduto più di 10.000 biglietti in pochissime ore, raddoppiano ben 10 appuntamenti (Firenze – Roma – Napoli - Milano – Torino – Padova – Trieste – Reggio Emilia – Bergamo – Bologna) e vengono aggiunte due nuove tappe, a Sassari il 17 Maggio al Teatro Comunale e a Cagliari il 18 Maggio in Fiera.A Napoli l’artista arriverà il 30 e 31 marzo al Teatro Augusteo.Elisa, in vetta all’airplay con il singolo “Se piovesse il tuo nome”, ha scelto la dimensione intima e avvolgente del teatro per presentare live il suo nuovo album “Diari Aperti” e privilegiare il più possibile il rapporto diretto con il suo pubblico. Il “Diari Aperti Tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, partirà il prossimo 18 marzo dal Teatro Verdi di Firenze.Biglietti in vendita a partire da oggi, 1 novembre, su ticketone.it e dal prossimo 6 novembre anche in tutti i punti vendita abituali.Elisa torna intima e sincera, spiazzante e poetica, con "Diari Aperti", il nuovo album uscito lo scorso 26 ottobre per Island Records. Undici tracce, tutte in italiano, che sono anche undici fotogrammi della sua vita, racconti e ricordi ripresi e rivestiti di musica, pagine reali (scritte, disegnate, a volte pasticciate) di quaderni e agende che fin da bambina hanno accompagnato la sua vita e raccolto i suoi pensieri. In oltre 20 anni di carriera l'artista ha saputo essere un punto di riferimento per la musica italiana (innumerevoli le certificazioni, tra cui un Disco di Diamante, la vittoria a Sanremo nel 2001, la Targa Tenco per il suo album d’esordio “Pipes & Flowers”, tour internazionali di successo, la collaborazione con Morricone nel brano “Ancora qui” per il film “Django Unchained” diretto da Quentin Tarantino).