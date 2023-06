Gigi Finizio a Portici: concerto per la raccolta fondi

Il 6 Giugno alle 11:00 presso la “Sala Cinese” della Reggia di Portici, si terrà la conferenza stampa di presentazione del concerto per una raccolta fondi, con l'artista Gigi Finizio ed altri personaggi del mondo della musica e delle istituzioni: il concerto si terrà il 1° luglio sull'affascinante prateria della Reggia di Portici. Verrà presentata alla stampa e agli sponsor sostenitori della scaletta del Concerto, che avrà come obiettivo di supporto per l'Emanuele Onlus, una raccolta fondi per l'acquisto di una struttura a Giampilieri in provincia di Messina, per accogliere i bambini bisognosi di cura ed affetto.

«Sarà questa un'occasione per fondere tra loro la “Musica” e “L'Amore” verso i più bisognosi. Tra le tante difficoltà per l'organizzazione dello spettacolo, abbiamo trovato grande disponibilità da parte dell'amministrazione Comunale di Portici anche come ruolo di mediatore, con la città metropolitana, con la soprintendenza ed il dipartimento di Agraria, tutti ospitali e disponibili verso una giusta causa, con il Sud che aiuta il Sud, da Napoli a Messina», dichiara il dr. Gaetano Licata, responsabile dell'evento.

All'evento saranno presenti: l'artista Gigi Finizio, l'attrice Imma Pirone, madrina dell'evento, il Sindaco di Portici Enzo Cuomo, il dirigente del patrimonio della città metropolitana Anna Capasso, il direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli, un funzionario della Città Metropolitana di Napoli, il vicepresidente e il consigliere dell'Associazione Onlus Pasquale Oliva e Gaetano Licata, e la scrittrice Fabiana D'Urso.