Un viaggio in musica con Di Tonno, Matteucci e Galatone al Teatro Troisi il 30 maggio

Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone in tour con “Canzoni x Sempre”, un viaggio in musica per raccontare i 20 anni di un’amicizia nata con “Notre Dame de Paris”, l’opera moderna di Riccardo Cocciante. I tre compagni di viaggio saranno al Teatro Troisi di Napoli martedì 30 maggio. Un concerto che raccoglie il meglio del repertorio pop internazionale, con particolare attenzione alla grande musica italiana e con un omaggio al mondo del cinema e del musical. Tutto sarà condito da aneddoti e curiosità sul loro bellissimo legame.

Così, come in un grande zapping musicale, si passa dalle atmosfere di “My Way” a quelle di “Con te partirò”, da quelle cinematografiche de “Il postino” e di “Nuovo Cinema Paradiso” alle bellissime “Perdere l’amore” e “Io che amo solo te”, fino al tributo, dovuto e inevitabile, proprio al loro “Notre Dame de Paris”. Le voci e le personalità di questi straordinari artisti, conosciute e applaudite nei teatri di tutta Italia per le grandi interpretazioni nelle opere popolari, si fondono a perfezione creando un’intesa artistica unica che dona al pubblico emozioni straordinarie.

Gli artisti saranno accompagnati da 4 musicisti eccezionali.

Giò Di Tonno nasce a Pescara il 5 agosto 1973 e muove i suoi primi passi nel mondo della musica dall’età di 8 anni con lo studio del pianoforte. Dopo i primi anni di studio classico, si appassiona alla musica leggera, così a soli quindici anni, inizia a scrivere canzoni e ad interpretarle col supporto di diverse band di cui diverrà frontman, proponendole in numerose manifestazioni musicali. L'insieme di queste esperienze formerà ben presto la sua personalità artistica tanto da riuscire ad imporsi, con successo, nei concorsi canori più importanti: nel 1993 al "Sanremo Famosi" con la canzone "La voce degli ubriachi", e nel 1994 e 1995 al "Festival di Sanremo" rispettivamente con i brani "Senti uomo" e "Padre padrone", tutte rassegne “targate” Pippo Baudo. Giò ha ricevuto anche il prestigioso Premio “Dante Alighieri”, per essersi distinto nel campo della musica oltre i confini nazionali, divenendone un vero e proprio ambasciatore. Nell’Ottobre 2008 esce il DVD della Walt Disney “La bella addormentata nel bosco” in cui Giò, insieme a Lola Ponce, presta la voce per il brano principale “Io lo so”. «Dopo questo silenzio assordante, avevo un bisogno vitale di tornare alla musica condividendone l’amore con una gioia ed una leggerezza quasi dimenticate», commenta l'artista.

Vittorio Matteucci nasce il 27 maggio 1963 a Livorno. Dopo la laurea in letteratura italiana presso l’università di Padova sceglie la via della musica. Autore delle colonne sonore di Quanto costa il ferro, Il mistero del mazzo di rose. Autore della parte musicale delle tre fiabe Pinocchio , Cenerentola e Il vestito nuovo dell’Imperatore. È autore della colonna sonora di due documentari sul Veneto diretti da Nicola Vegro e, insieme ad Angelo Boccato, del commento musicale alle immagini del cdrom "Arcipelago" per la rivista Airone. È stato docente della cattedra di canto moderno per 10 anni presso la scuola di musica George Gershwin di Padova e attualmente tiene corsi e seminari di canto, interpretazione, recitazione e arte scenica in generale. Nel 2007 ricopre il ruolo di Anselmo giovane nella fiction, per Rai Uno “Liberi di giocare” al fianco di Isabella Ferrari e Pierfrancesco Favino. Vincitore di numerosi premi tra cui: “Premio Salvo Randone 2009 – Oscar del Teatro”, Premio S.I.A.E. e Premio Specialstar per l’interpretazione per il filmato “NQCItaly, storia di un’idea”. «Vent'anni di lavoro. Vent'anni di amicizia. Quando canto con loro mi sento subito a casa. Con questa tournée si realizza un sogno che tutti e tre, fin dalla prima esecuzione di “Bella”, abbiamo cullato nei nostri cuori», dice Vittorio Matteucci.

Graziano Galatone nasce a Palagianello nell’ottobre del 1973. Fin da bambino coltiva la passione per la musica e il canto, e presto inizia una lunga gavetta.Nel 2002 raggiunge la celebrità come interprete di musical, entrando a far parte del cast dell‘opera moderna di Riccardo Cocciante “ Notre Dame de Paris ”, con l’importante ruolo di Capitan Febo. Stringe anche un forte legame con Lucio Dalla, e nel 2003 interpreta il ruolo di Cavaradossi nell’opera “Tosca. Amore disperato” scritta dal cantautore bolognese. La sua collaborazione con Dalla prosegue: nel 2006 realizza l’arrangiamento di “Disperato Erotico Stomp” per la manifestazione “Notte della Taranta ” a Melpignano e successivamente scrive per lui il brano “Fiuto” per l’album Angoli nel Cielo cantato dallo stesso Dalla e dal Premio Oscar Tony Servillo. Da diversi anni Graziano collabora con alcune delle più prestigiose Orchestre Italiane, come cantante solista, per concerti e recital. «“Notre Dame de Paris” è stato l’inizio di una grande avventura insieme, che oggi ci ha portato a realizzare un progetto che da tanto tempo sognavo», osserva Galatone.