Domenica 26 Agosto 2018, 15:51

VICO EQUENSE - In previsione di avverse condizioni meteo è stato rinviato a venerdì alle ore 21 lo spettacolo «Aspettanno 'o tiempo», in cartellone per gli eventi estivi vicani, con James Senese e Napoli Centrale nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso. In scaletta, tanti i brani cari ai suoi fan e che hanno segnato le tappe fondamentali della carriera di un artista, che a distanza di cinquant’anni continua a stupire ed emozionare con il suo inconfondibile groove. La formazione attuale dei Napoli Centrale vede James Senese alla voce e sax, Ernesto Vitolo alle tastiere, Gigi De Rienzo al basso e Agostino Marangolo alla batteria. Questa è anche la band che ha registrato Nero a metà di Pino Daniele, forse il disco più famoso dello scomparso artista napoletano.