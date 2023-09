Sorrento, al Chiostro di San Francesco il concerto dell'Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Dieter Holzapfel

Mercoledì, con inizio alle ore 21.15 si terrà nella cornice del Chiostro di San Francesco il concerto straordinario “Capolavori della Musica Sinfonica”, protagonista l’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Dieter Holzapfel, l’evento rientra nella rassegna Sorrento Classica Festival, XVI edizione, organizzata e promossa dal Comune di Sorrento nella persona del sindaco Massimo Coppola, e dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento, direzione artistica del maestro Paolo Scibilia.

Tema del concerto i grandi capolavori della musica sinfonica di G.

Verdi “La forza del destino” Ouverture, D. Shostakovich Valzer nr.2; A. Dvorak Danza Slava nr. 8 Op. 46 G. Rossini La Danza (Tarantella Napoletana) G. Bizet Carmen Suite nr. 1, G. Rossini “Il barbiere di Siviglia” Ouverture, a queste musiche seguiranno di J. Brahms Danza Ungherese nr. 1; P. Mascagni “Cavalleria Rusticana” Intermezzo; J. Brahms Danza Ungherese nr. 5, infine di E. Elgar Pomp and Circumstance Op. 39. L’Orchestra Internazionale della Campania è stata fondata a Benevento nel 2010 ed è composta da strumentisti provenienti dalle cinque province campane, essa ha lo scopo di promuovere la cultura musicale allo scopo di promuovere la cultura musicale, in particolare lirica e sinfonica, attraverso eventi indipendenti, tournée, collaborazioni con eventi di contaminazione pop, eventi musicali televisivi, e produzione e realizzazione di progetti finanziati dalla Regione Campania.

Nel 2022 merita menzione la realizzazione dell'opera rara “Rita” di Donizetti abbinata a Cavalleria Rusticana di Mascagni eseguite al BitontOperaFestival e Molfetta. Ospite fisso al festival in costiera amalfitana “Sul Sentiero degli Dei”, nel 2019 ha accompagnato 2 opere liriche (Rigoletto e Pagliacci) al Teatro Romano di Benevento con la regia di Katia Ricciarelli e Vittorio Sgarbi. L' omaggio a Morricone con Nello Salza, tromba storica di Ennio Morricone, ha riscosso grande successo alla XXX ediz del concerto di Capodanno al Teatro Comunale di Benevento Al Teatro Dal Verme di Milano nel novembre 2022 con direttore Maestro Dones registra un altro grande successo, così come applaudite le partecipazioni ad eventi RAI con artisti pop quali Antonella Ruggiero, Renzo Ruggieri, Roby Facchinetti dei Pooh, ed ancora Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello. Dieter Holzapfel, noto politico e musicista, di Oldenburg, Bassa Sassonia, classe ’38, è stato sindaco della città di Oldenburg dal 1991 al 1996 e per molti anni è stato direttore generale della GSG Oldenburg, un'azienda tedesca specializzata in alloggi, sviluppo urbano e questioni sociali. Nel 2000 è diventato presidente della Croce Rossa Tedesca. Dieter Holzapfel alterna l’azione politica e gli impegni umanitari con la passione per la musica organizzando e dirigendo concerti in diverse città tedesche, lavorando con formazioni come l'Orchestra da Camera Desaga solisten (2016) e l'Orchestra da Camera del Festival George Enescu (2019). Lo scoppio della guerra in Ucraina lo ha visto impegnato in iniziative di beneficenza, dirigendo concerti a sostegno dei rifugiati ucraini nel novembre 2022. Meritano menzione infine le sue applaudite performance come direttore d’Orchestra in Italia al Festival di Ascoli Piceno, con l'Orchestra Nazionale della Moldova presso la Sala dell'Organo a Chişinău.