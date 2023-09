Enogastronomia e divertimento a «Meta Mare in... festa» 2023, chiude Sal Da Vinci

Tutto pronto per la sesta edizione di «Meta Mare in… festa», manifestazione che per tre giorni animerà la zona delle spiagge del Comune della costiera sorrentina. Appuntamento nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2023 con musica, spettacoli, enogastronomia e tanto divertimento per grandi e piccini.

Ogni sera, alle ore 19, è prevista l’apertura degli stand di prodotti artigianali allestiti alla Marina di Meta. Contemporaneamente parte anche il percorso gastronomico.

Il tutto accompagnato dall’esibizione di artisti di strada ed attrazioni musicali.

Inoltre, nelle tre serate, alle 18, ci sarà il laboratorio «Pastakids» dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni che avranno modo di preparare con le loro mani gnocchi e pasta fresca che poi sarà cucinata e degustata sul posto. Dalle 21, invece, show cooking a cura dell’associazione Cuochi Penisola Sorrentina.

Grande chiusura della kermesse organizzata dall’amministrazione comunale di Meta e dalla locale Pro Loco mercoledì 13 settembre 2023, alle ore 21, con il concerto «Segui il cuore» di Sal Da Vinci.