Ischia, «omaggio a Carlo III» in versione Pop Art

L’isola verde, anche grazie alla Corona d’Inghilterra che è legata – con il proprio patronato - alla prestigiosa Fondazione internazionale William Walton proprietaria dei Giardini la Mortella a Forio, è diventata di recente una meta molto frequentata dai turisti inglesi. È a questo fenomeno, in continua espansione, che si è ispirato René (è il nome d’arte), pittore pugliese di Lucera molto conosciuto in Italia e all’estero per la sua dichiarata declinazione contemporanea della Pop Art, per realizzare «Omaggio a Ischia» nel segno del re Carlo III. Un ritratto del sovrano che ha sullo sfondo l’immancabile Castello Aragonese e gioca con il divertimento e l’artificio, non trascurando un messaggio identitario e promozionale d’effetto.

L’opera è in esposizione – fino al 15 settembre – nelle sale dell’Hotel Le Querce Resort Sea Thermae & Spa di Ischia, accanto a 21 pezzi coloratissimi, in tecnica mista e vari formati, eseguiti prevalentemente con acrilico, smalto e pennarello a smalto indelebile. Animati dal Pop, da Grafica e Design industriale e imbottite di Cartoon; pullulanti di icone famose del cinema e dello spettacolo, di citazioni curiose e dissacranti del quotidiano, i quadri di René sono l’emanazione di una storia artistica esemplare: dopo aver cominciato a lavorare con l’acquerello, e dopo aver frequentato l’Accademia d’arte a Roma, René ha abbandonato le «costrizioni della tecnica» per tornare a casa, dove fa bottega da solo, alimentando una produzione «veloce, libera e senza ripensamenti», che ne consolida l’affermazione professionale.

Un successo confermato dal fatto che proprio a lui è stata commissionata la creazione del francobollo ufficiale per la commemorazione, il prossimo 23 settembre, dell’ottantesimo anniversario del sacrificio di Salvo D’Acquisto.